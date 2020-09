Torreira Torino, manca l’accordo con l’Arsenal: i gunners vogliono 24 milioni di euro, ma Cairo cerca il prestito

Trattative e scintille. L’Arsenal e il Torino continuano le discussioni per Lucas Torreira, ex centrocampista della Sampdoria: le parti, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, sono ancora lontane.

PRESTITO? NO GRAZIE – La Fiorentina non molla il giocatore, anche se il ritorno di Borja Valero cambia i piani. Nel frattempo il Torino vuole assolutamente il prestito, ma i gunners hanno già fatto il prezzo: Torreira parte soltanto per 24 milioni di euro.