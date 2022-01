ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Tottenham, primo colpo a 24 milioni: è una richiesta di Conte. Gli Spurs pronti ad affondare per l’attaccante esterno

Come riferisce ESPN il Tottenham sarebbe pronto ad affondare il colpo per Adama Traoré del Wolverhampton. L’esterno offensivo, che ha faticato in questo inizio stagione, è una esplicita richiesta di Conte.

Sul piatto un’offerta di 24 milioni di euro da parte di Fabio Paratici che intanto lavora alle uscite di Tanguy Ndombele, Steven Bergwijn, Dele Alli e Matt Doherty.