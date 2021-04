Tottenham, ansia per Kane: le parole di Mourinho

José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha commentato l’infortunio patito da Harry Kane contro l’Everton

«È troppo presto per dire qualcosa. Ha lasciato il campo a pochi minuti dalla fine ovviamente perché ha sentito qualcosa. Lasciatemi essere ottimista e credere che non sia niente di grave. È un giocatore molto importante per noi. Non posso dire molto. Entrambi i gol di Kane provenivano da cross, ma sono state grandi conclusioni. Due bei gol ma non sono una sorpresa per chi lo vede tutti i giorni in allenamento».