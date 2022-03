Tottenham, Conte: «I miei sfoghi una strategia, vi spiego il motivo»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, è tornato a parlare dei suoi sfoghi in seguito alla sconfitta in Premier con il Burnley

Durante la conferenza stampa, l’allenatore del Tottenham Antonio Conte è tornato a parlare del suo sfogo in seguito alla sconfitta con il Burnley.

LE PAROLE – «Bisogna capire quando c’è una strategia o meno e quando è solo emotività. Ogni volta che faccio una conferenza stampa c’è una strategia dietro. Ho capito che dopo Burnley era arrivato il momento di parlare in un certo modo perché avevamo perso 4 partite su 5, dopo aver vinto con il Manchester City. Ho cercato di inviare il messaggio giusto a me stesso, al club e ai giocatori. In quel momento ho inviato un messaggio specifico a tutto l’ambiente, come ho fatto in passato: lo faccio quando voglio spingere la situazione e l’ambiente nella stessa direzione perché vedo che possiamo fare di meglio».