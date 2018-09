Tottenham: Dembelé piace in Cina al Bejing Gouan

Sirene cinesi per Dembelè, possibile addio alla Premier League

Mousa Dembelè sembra dirigersi verso la Cina. A cercare il calciatore del Tottenham sarebbe il club pechinese del Bejing Gouan, seriamente intenzionato ad accaparrarsi, forse già a gennaio, il centrocampista belga.

Pronti 10 milioni dal Bejing Gouan sia per gli Spurs che per Dembelè

Come rivela il il quotidiano britannico Sun, l’offerta che i cinesi sarebbero pronti a formulare e formalizzare è di ben 10 milioni al Tottenham per lasciar partire Dembelè, al quale a sua volta verrà offerta la stessa cifra annuale d’ingaggio. Questi sono numeri che potrebbero far muovere sia il club che il calciatore verso l’approvazione.