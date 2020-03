Tottenham, Dier perde la testa e aggredisce un tifoso in tribuna – VIDEO

Il Tottenham ha salutato la FA Cup a causa della sconfitta contro il Norwich e Eric Dier ha perso la testa aggredendo un tifoso

Follia totale al fischio finale di Tottenham-Norwich, match che è costato l’eliminazione dalla FA CUP per gli Spurs di Mourinho. Eric Dier, infatti, ha scavalcato varie file di seggiolini della West Stand per cercare di raggiungere un tifoso del Tottenham in tribuna. Non ne è scattata una rissa grazie agli steward che sono riusciti a calmare il difensore degli Spurs, facendolo poi rientrare negli spogliatoi.

Mourinho, dopo la gara, ha dato la sua versione dei fatti: «Eric ha fatto ciò che un professionista non dovrebbe mai fare, ma non è facile restare calmi quando insultano te e tuo fratello (che era in tribuna, ndr)».