Tottenham – Liverpool, Klopp sul possibile record di punti: «Non ci penso»

In caso di vittoria sul Tottenham, il Liverpool batterebbe un altro record ma Klopp non ci pensa e si concentra su Mourinho

Se il Liverpool vincesse contro il Tottenham nel big match di domani, sarebbe record di punti nei cinque maggiori campionati europei: 61 in 21 partite. Ma Jurgen Klopp, incalzato in conferenza stampa, non ci pensa: «Non ci penso nemmeno per un secondo e non inizierò a farlo ora. Se avessimo pensato ai record non avremmo vinto le partite. Il mio problema oggi è il Tottenham»

E su Mourinho: «È un allenatore di livello mondiale, che vuole vincere con tutto ciò che ha a disposizione».