ICC 2018: dove vedere Tottenham-Milan in streaming e diretta tv

Tottenham-Milan Streaming: dove vedere in diretta tv la partita amichevole dell’International Champions Cup 2018

Tottenham-Milan è la partita amichevole valida per l’International Champions Cup 2018: l’incontro è previsto nella notte italiana di mercoledì 1 agosto 2018 alle ore 2.30 (quando negli USA sarà sera) presso l’U. S. Bank Stadium di Chicago. La gara, che vedrà i rossonero di Gennaro Gattuso contrapposti alla formazione allenata dallo spagnolo Mauricio Pochettino, sarà trasmessa in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport 1, anche in HD, al canale 201 quasi in contemporanea con l’altro incontro del girone Manchester United-Real Madrid (trasmessa invece al canale 208 a partire dalle 2 di notte circa). Non è tutto però, perché Tottenham-Milan sarà disponibile anche per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go.

Tottenham-Milan: probabili formazioni

QUI TOTTENHAM – In attesa dei big reduci dalle vacanze post-Mondiali e non radunati alla squadra negli USA, Pochettino farà ancora affidamento sui tantissimi giovani disponibili in rosa. Tra gli assenti di lusso ci sarà anche Moussa Sissoko: il centrocampista francese ha accusato un problema al tendine del ginocchio nel corso dell’ultima amichevole americana contro il Barcellona e dunque, a scopo precauzionale ed in attesa di novità sul suo infortunio, non scenderà in campo. In attacco, nonostante le assenze di gente come Dele Alli ed Harry Kane, gli Spurs si presenteranno con un reparto di tutto rispetto: Lucas Moura, Son Heung-Min e Christian Eriksen (questi ultimi due appena tornati dalle vacanze) alle spalle dell’unica punta, l’ex juventino Fernando Llorente.

QUI MILAN – Il Milan, un po’ distratto dalle vicende di mercato degli ultimi giorni, dovrebbe scendere in campo più o meno con la stessa formazione già vista nell’ottimo esordio contro il Manchester United (partita persa soltanto ai rigori): Leonardo Bonucci, ormai prossimo al ritorno alla Juventus, dovrebbe scendere in campo, da vedere però se in veste di capitano sfiduciato o meno. In porta l’ottimo Pepe Reina dal primo minuto si alternerà ancora con Gigi Donnarumma, che stavolta partirà dalla panchina. In attacco confermati Suso, Hakan Calhanoglu e Patrick Cutrone, mentre è da segnalare la disponibilità in panchina di Cristian Zapata, Ricardo Rodriguez ed André Silva, tutti e tre di ritorno dalle vacanze da pochissimi giorni.

PROBABILE FORMAZIONE TOTTENHAM (4-2-3-1) – Gazzaniga; Aurier, Carter-Vickers, Sanchez, Walker-Peters; Amos, Skipp; Son, Eriksen, Lucas Moura; Llorente. Allenatore: Pochettino

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3) – Reina; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Antonelli; Kessie, Locatelli, Bertolacci; Suso, Cutrone, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso