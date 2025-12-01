Totti sicuro: «Un altro Mondiale senza l’Italia sarebbe un dramma. Quando giocavamo noi c’erano tanti numeri 10, mente adesso...»

Totti non ha dubbi: «Un altro Mondiale senza l’Italia sarebbe un dramma. Quando giocavamo noi c’erano tanti numeri 10». Le parole

Impegnato a Miami per l’EA7 World Legends Padel Tour, dove ha conquistato anche il premio come miglior giocatore, Francesco Totti continua a mantenere lo sguardo sul calcio italiano.

Ai microfoni di Sky Sport, l’ex capitano giallorosso si è soffermato a lungo sulla Roma, all’indomani della sconfitta nel big match contro il Napoli.

SULLA NAZIONALE – «Perché siamo arrivati a questo punto? Sinceramente non lo so, però a questo punto dico che l’importante è arrivarci perché se non ci fosse stato il secondo posto, sarebbe stato un dramma. Affrontiamo la semifinale, sperando che ci sia anche una finale. Che Rino possa portarci al Mondiale perché un altro Mondiale senza l’Italia sarebbe un dramma»

CALCIO ITALIANO E CARENZA TALENTI – «In questo momento c’è tanta differenza rispetto al nostro calcio. Quando giocavamo noi c’erano tanti numeri 10, tanti campioni. Adesso è abbastanza diverso, si pensa più al fisico che al talento. Dispiace perché la gente vuole divertirsi allo stadio, vuole vedere grandi giocate. Spero che possano crescere di nuovo tanti talenti»

