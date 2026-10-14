Totti: «Ritorno alla Roma? No. Gasperini sta creando un grande gruppo»

Totti si racconta nel corso di un evento Panini: «Ritorno alla Roma? No. L’Inter ha una marcia in più per lo Scudetto. Gasperini sta creando un grande gruppo»

L’indimenticabile bandiera giallorossa Francesco Totti ha presenziato all’evento di lancio del nuovo album Calciatori Panini nelle vesti di prestigioso ambassador ufficiale della Serie A.

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ROMA – «Ritorno alla Roma? No. Tornare a Roma sì, alla Roma no»

GASPERINI – «La figurina del top player della Roma in questo momento? Tutta la squadra sta facendo bene, ma se devo citarne uno dico mister Gasperini. Sta creando un grande gruppo, compatto e unito che ha voglia di dimostrare e vincere»

SCUDETTO – «È una Roma che può competere per lo scudetto. Sappiamo che l’Inter ha una marcia in più, ma la Roma può dare filo da torcere ai nerazzurri»

CHAMPIONS – «La Roma se la gioca, anche se poi davanti ha sempre una squadra come il Real. Ma non è il Real Madrid dei tempi nostri, quella era piena di galacticos. Però è sempre una partita di Champions, difficile per entrambe, venire all’Olimpico e giocare davanti a 70mila persone non è semplice»

CHIVU – «Un grande, ha dimostrato di essere all’altezza di una grande squadra. Ho avuto la fortuna di conoscerlo come calciatore, ho condiviso tante cose belle con lui, penso che farà grandi cose con l’Inter»

LAZIO – «Non mi aspettavo questo avvio della Lazio. Ma non se l’aspettava nessuno, neanche Gattuso come ho sempre detto. Però è una squadra forte, è prima in classifica, quindi chapeau»

NAZIONALE – «Una buona impressione, anche perché peggio di prima non si poteva fare. Diamo tempo a Mancini, sta creando una squadra competitiva, quando riparti da zero è tutto più difficile. Però è un grande allenatore e dobbiamo remare tutti dalla stessa parte»