Totti: «Spalletti venne a Roma per farmi smettere. Ma la società mi ha deluso di più». Le parole dell’ex 10 giallorosso

«Ranieri? Mai sentito da quando è alla Roma. E Spalletti era venuto per farmi fuori dalla Roma». Francesco Totti non ha peli sulla lingua durante il format Prime Sport condotto dall’ex compagno e amico Luca Toni. Lo storico capitano giallorosso ha parlato di tutto: dalla corte del Milan allo sputo a Poulsen passando per il calcio a Balotelli e il rapporto con diversi allenatori.

«A casa mia si tifava Roma, solo nonna e nonno erano un po’ della Lazio», ha detto subito Totti. «Mio padre in 25 anni di carriera non mi ha mai detto bravo ma vedevo che i miei genitori erano fieri di me. Quando avevo 12 anni venne Braida a casa della mia famiglia e offrì 160 milioni di lire per portarmi al Milan. Mia mamma mi voleva proteggere e voleva che restassi a Roma, per cui non si fece nulla».

IL NO A MIHAJLOVIC

Da qui il passaggio alla Roma: «Per me Giannini era un Dio, e dopo qualche mese ci giocavo insieme. Mazzone è stato il mio secondo papà, mi ha cambiato la carriera». Poi una confessione: «Oltre al Real Madrid ho ricevuto una maxi offerta in Mls negli Stati Uniti, e prima della partita d’addio mi chiamò anche Mihajlovic per andare al Torino. Ma non avrei mai potuto accettare di vestire un’altra maglia, non mi sono pentito. La mia scelta è sempre stata Roma o Roma, da subito ho pensato: qua sono nato e qua muoio. Sarà difficile trovare un altro personaggio che farà quello che ho fatto io con la mia gente e la mia maglia».

SPALLETTI

E a proposito dell’addio Francesco riapre la ferita per un attimo: «Spalletti nel 2016 arrivò alla Roma per farmi smettere, assecondato dalla società. Con lui ogni volta c’erano problemi, nei miei confronti era uno Spalletti opposto rispetto a quello del 2005. Lui forse è convinto che io lo abbia fatto allontanare prendendo al suo posto Ranieri, ma non è vero: la dirigenza convocò me e altri giocatori per chiederci chi volessimo tra Mancini, Ranieri e altri. Sul mio addio, fu la società a dirmi che dovevo smettere: un giorno vennero a casa a dirmi che avrei giocato l’ultimo derby. Io non sono stupido, sapevo che prima o poi avrei dovuto smettere ma mi sentivo ancora bene di gambe e di testa. Forse in quell’occasione mi ha deluso più la Roma rispetto a Spalletti, secondo me davo fastidio. Avevo detto che avrei giocato pure gratis, per la Roma avrei dato tutto».

E dopo le cose non sono andate meglio. «Quando ho smesso di giocare mi sentivo senza terra sotto i piedi», ha ammesso Totti. «Per tre settimane ho pianto tutti i giorni. Ero spaventato, sentivo un’atmosfera paurosa, ero freddo con tutti. Rileggevo in bagno la lettera di addio e piangevo, pensavo a come erano volati quei 25 anni. Ero convinto che avrei fatto una partita di addio, ma dopo le emozioni di quel giorno all’Olimpico ho capito che non ci sarebbe potuto essere un altro addio al calcio e alla Roma. Quel giorno per me è stato come un distaccamento tra madre e figlio».

BALOTELLI E POULSEN

Totti torna anche su episodi controversi della sua carriera. In primis il calcione a Balotelli durante la finale di coppa Italia tra Roma e Inter. «Era una cosa che covavo da tempo», dice sincero l’ex numero dieci. «Era giovane ed era un fenomeno, ma era anche arrogante e presuntuoso. Il mio obiettivo quel giorno non era pareggiare la partita, pensavo solo che se mi fosse capitato avrei colto l’occasione per mandarlo in curva. Poi l’ho sentito e gli ho chiesto scusa e l’abbiamo buttata sul ridere. Il pugno a Colonnese? Mi disse che Cristian non era mio figlio e non ci ho più visto». Diversa invece la reazione quando Toni gli ricorda lo sputo a Poulsen ad Euro 2004: «Ancora oggi non mi rendo conto di aver sputato contro Poulsen. Me ne vergogno, è un gesto brutto che da calciatore non avrei accettato di subire, perché è indegno».

RANIERI

Ovviamente ci sono anche tanti momenti belli da ricordare. «Non ho vinto uno scudetto, ho vinto lo Scudetto con la mia maglia, perché la maglia della Roma è disegnata su di me», conclude Totti. «Vincere Mondiale e scudetto sono due sogni che ogni giocatore vuole realizzare: per me il primo era lo scudetto con la Roma. Qualcuno dirà che sono pazzo, ma lo metto un gradino sopra».

Infine un commento sulla Roma di oggi. «Ranieri è l’unico che può spiegare ai giocatori il valore di questa maglia, ma da quando è arrivato non l’ho mai sentito. Gasp? Sono sicuro che mi sarei trovato bene con lui. Ora? E chi je la fa…»

Leggi anche: Calciomercato Roma, Pellegrini si è ripreso ma non è esente da possibili offerte. Le novità