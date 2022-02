Traorè furioso con Dionisi: cosa è successo in Juve Sassuolo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Traorè furioso con l’allenatore Dionisi: cosa è successo al centrocampista durante il secondo tempo di Juve Sassuolo

Plateale gesto di stizza di Traorè contro il suo allenatore Dionisi durante Juve Sassuolo.

Il giovane centrocampista, autore del gol del pareggio contro la Juve nel match di Coppa Italia, non ha preso bene la scelta di essere sostituito al 60′ da Matheus Henrique. Traorè, ritornando in panchina molto arrabbiato, non ha salutato Dionisi (rifiutandone l’abbraccio) e ha scalciato con forza una borraccia.