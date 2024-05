Trevisani: «10 milioni a Lautaro? Per tre mesi va in sciopero»

Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato a Pressing su Mediaset del rinnovo di Lautaro Martinez all’Inter

RINNOVO – «Io se Lautaro mi dicesse 10 o niente, io sceglierei niente come club. Secondo me 10 netti è un livello superiore a quello di Lautaro. C’è una cosa che non manca nel mondo: i calciatori. L’Inter ha perso Lukaku e Dzeko, 700 gol in 2, ha preso un giocatore che aveva fatto 6 gol, il direttore sportivo dell’Inter c’ha visto un centravanti e solo lui l’ha visto perché faceva l’esterno. E l’Inter è andata meglio che con Lukaku e Dzeko. La pausa realizzativa ce li ha tutti gli anni. C’ha 80-90 giorni in cui va in sciopero».

