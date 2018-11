Trezeguet firma con la Juve: nuovo ruolo per David, è ufficiale

Nuovo ruolo per David Trezeguet. Il francese ha trovato l’accordo con la Juventus: sarà Brand Ambassador del Club nel mondo

David Trezeguet e la Juventus ancora insieme. L’ex attaccante francese ha firmato un nuovo accordo con il club bianconero e sarà il Brand Ambassador del club nel mondo per i prossimi 3 anni. Ecco il comunicato: «Ha acceso i cuori dei tifosi nelle sue 11 stagioni da numero 17 della Juventus: annate di gol (171 per la precisione, record per un giocatore straniero in bianconero), emozioni e trionfi indimenticabili. Ha continuato a calcare i terreni di gioco da Presidente-giocatore delle Juventus Legends, ma la sua presenza è sempre stata ed è tuttora costante, anche fuori dal campo, in tutti quei momenti nei quali il brand Juventus si è presentato al mondo. Parliamo di David Trezeguet, un vero simbolo bianconero e da oggi, ufficialmente, Brand Ambassador del Club. Continua quindi un sodalizio che ha portato finora tante e reciproche soddisfazioni, e che vedrà per i prossimi tre anni David impegnato a rappresentare, dal punto di vista dello sviluppo commerciale globale, il marchio Juventus».

«È un percorso, quello del Club, che viaggia in parallelo fra le vittorie sul campo e la crescita commerciale del marchio in tutto il mondo: una crescita che, anche attraverso eventi globali con i fans e con gli sponsor, avrà proprio in David il rappresentante perfetto». Queste le parole di Trezeguet su Instagram: «Oggi è un giorno FELICE. La mia storia con la Juventus continua…per i prossimi 3 anni, sarò Brand Ambassador per portare nel mondo i colori della Juventus e per farla conoscere e amare sempre di più».