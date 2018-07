La Juve parla portoghese: interesse concreto per il baby-talento Trincao

Trincao-Juventus: interesse bianconero per il giovane attaccante del Braga messosi in luce negli ultimi Europei Under 19. Possibile offerta da 7 milioni, ma occhio alla clausola…

Cinque gol in cinque partite negli ultimi Europei Under 19, l’ultimo ieri decisivo contro l’Italia che ha permesso al Portogallo di conquistare il primo titolo di categoria della propria storia. Sembrerebbe essere un predestinato e probabilmente lo è Francisco Trincao, 19 anni, attaccante attualmente in forza allo Sporting Braga. Medie gol interessanti, fisico imponente, anche una certa duttilità (gioca sia da punta centrale che da esterno, ricordando il primo Cristiano Ronaldo): logico che su di un giocatore del genere nelle ultime ore si sia scatenata l’asta, con un club che però pare più vicino degli altri a prenderlo. Parliamo della Juventus che, secondo gli ultimi gossip di mercato, avrebbe già messo sul tavolo un’offerta per il giovane portoghese: circa 7 milioni di euro.

Il contratto di Trincao con il Braga è in scadenza nel 2021, ma occhio alla clausola rescissoria da 15 milioni di euro: qualora il club iberico dovesse rifiutarsi di pagarla, i bianconeri a mali estremi potrebbero decidere di pagarla interamente. Con l’approdo di CR7 in bianconero e quello contestuale di Joao Cancelo, la Juve può diventare meta interessante di mercato per un altro giocatore portoghese. Tra gli eredi di Ronaldo messisi in luce nell’ultimo Europeo Under 19 da segnalare anche Joao Pedro Neves Felipe, detto semplicemente Jota, esterno del Benfica che in passato era stato – proprio come Cristiano – ad un passo dal Manchester United: saranno famosi.