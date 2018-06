Lo Spezia di Angelozzi bussa alle porte del Sassuolo. Il club ligure vorrebbe in prestito i giovani Scamacca e Tripaldelli

Mercato da Serie A per lo Spezia di Guido Angelozzi. Il nuovo direttore generale del club ligure, dopo aver chiuso per l’arrivo di Pasquale Marino, lavora alacremente per rinforzare la squadra. Il dg, stando alle ultime indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di www.calcionews24.com, ha bussato alle porte del Sassuolo, suo ex club, per chiedere la disponibilità per due giovani talenti portati in neroverde proprio dallo stesso Angelozzi. Lo Spezia ha messo gli occhi su due giovani talenti molto interessanti: Alessandro Tripaldelli e Gianluca Scamacca.

Il primo è stato acquistato dal Sassuolo durante il calciomercato di gennaio per 1,5 milioni di euro dalla Juventus e lasciato in prestito alla Primavera neroverde, il secondo è arrivato a Sassuolo nell’estate del 2017 e a gennaio è stato mandato in prestito in B a farsi le ossa. L’attaccante ha realizzato 1 gol in B con la maglia della Cremonese. Lo Spezia di Angelozzi crede fortemente nelle capacità dei due giovani talenti di proprietà del Sassuolo e vorrebbe ingaggiarli in prestito per farli crescere. La concorrenza è folta ma lo Spezia spera nei buoni uffici di Angelozzi con i neroverdi. Il club sassolese prenderà una decisione nelle prossime settimane: i giocatori dovranno essere valutati prima da De Zerbi.