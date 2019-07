Trippier: «Orgoglio giocare all’Atletico Madrid, ho deciso subito» – VIDEO

Trippier giocherà nell’Atletico Madrid, club con il quale ha firmato un contratto di tre anni: le sue parole durante la presentazione

Oggi è il Trippier day. Il terzino, che ha firmato un contratto di tre anni con l’Atletico Madrid, si è presentato così in conferenza stampa.

ATLETICO MADRID – «Vorrei ringraziare il presidente per la sua presenza e per avermi invitato a far parte di un club così importante, voglio fare di tutto per questa squadra e per i suoi tifosi. Sono emozionato, sarà un precampionato difficile, ma sono stato accolto bene e non vedo l’ora di cominciare a lavorare. Ho visto giocare l’Atletico, la presenza di Simeone è stata importante per la mia scelta, vedo cosa chiede ai suoi giocatori e come lavorano, è una grande famiglia e per me è uno dei migliori allenatori del mondo. La Premier è uno dei migliori campionati del mondo, ma quando mi hanno rivelato l’interesse dell’Atletico non ci ho pensato due volte. Qui c’è una squadra e un allenatore di alto livello. Ho sempre voluto giocare nella Liga, è un orgoglio. Voglio imparare la lingua in modo da rendere le cose più facili a tutti».