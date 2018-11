Tronchetti Provera dà la sua benedizione all’operazione che potrebbe portare Beppe Marotta all’Inter. Ecco le sue parole

«Da dove ricominciare? Beh, l’Italia rappresenta il meglio di tutto, dello sport e non solo. Per cui da parte mia c’è la volontà di continuare questa attività in una squadra italiana. Il mio contributo lo voglio dare qui. L’Inter? Beh…. è possibile» ha detto Beppe Marotta, dirigente ex Juventus in attesa di una nuova chiamata per ricominciare. Tronchetti Provera, ceo di Pirelli, sponsor dell’Inter e grande tifoso nerazzurro, ha dato la sua benedizione all’operazione.

«Sono decisioni della società, sono tutti professionisti che conoscono bene il calcio e qualsiasi apporto di professionalità è il benvenuto» ha detto Marco Tronchetti Provera. Dunque, l’ex Juventus Beppe Marotta può essere il benvenuto in casa Inter: «La famiglia Zhang sta tornando a investire nell’Inter dopo un periodo un po’ particolare e sta mostrando sempre più una passione rinnovata per questa squadra. Zhang sarà un presidente appassionato, per lui l’Inter non è solo un veicolo di marketing».