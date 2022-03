Ascolta la versione audio dell'articolo

Tuchel si infuria in conferenza stampa: «Smettete di chiedermelo!». Le parole del tecnico del Chelsea

Un Thomas Tuchel molto seccato quello che ha risposto all’ennesima domanda di un giornalista che li chiedeva conto della guerra in Ucraina e della posizione di Roman Abramovich a riguardo.

Le sue parole: «Devi smetterla, non sono un politico. Faccio del mio meglio, ma devi smetterla di farmi queste domande perché non ho risposte per te. La guerra è orribile. È orribile. Non ci possono essere altre opinioni al riguardo. Posso solo ripeterlo e mi dispiace ripeterlo perché non ho mai vissuto la guerra. Quindi anche a parlarne mi sento male perché sono un privilegiato perché sono seduto qui in pace».