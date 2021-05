Tuchel si prende la Champions: «È una rinascita. L’ho sempre sognata»

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha festeggiato la vittoria della Champions League: le sue dichiarazioni

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha festeggiato la vittoria della Champions League. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

«Abbiamo vinto con convinzione, fortuna e giusto atteggiamento. È stato difficile giocare contro il City, lo sapevamo. Sono davvero contento, è un sogno per me. Non credevo di poter mai alzare questa coppa. Non vedevo l’ora di questo momento, nelle ultime settimane ci ho pensato molto. Soprattutto per quello che ho vissuto l’anno scorso. È una rinascita».