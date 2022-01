ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Tuchel sul sostituto di Chilwell: «Potrebbe arrivare lui». Le dichiarazioni del tecnico del Chelsea

Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa vigilia della sfida di FA Cup con il Chesterfield.

Così sul possibile rientro di Emerson Palmieri dal Chelsea: «Chilwell mancherà fino alla fine della stagione, quindi ne abbiamo bisogno. Emerson Palmieri? Lo conosciamo, è un ottimo giocatore e una grande persona. Purtroppo per lui di recente ha giocato poco, ma sicuramente il suo ritorno dal prestito è una delle opzioni sul tavolo. Fosse per me tornerebbe? Non spetta a me questo genere di decisioni».