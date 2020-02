Tuchel: «Strano ritornare a Dortmund da avversario» – VIDEO

Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Borussia Dortmund

«Ho vissuto due stagioni eccitanti qui. Dopo la mia partenza, non ci ero più tornato. Ho incontrato molte persone che conosco. Sono felice di essere qui e sono anche felice di allenare un altro club. Se non avessi il privilegio di guidare il Psg, vedrei la gara in televisione. È bello tornare qui da allenatore avversario. Siamo una buona squadra ma senza fiducia non sopravviviamo in questo stadio»