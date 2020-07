Tuchel: “Thiago Silva resta il mio capitano” – VIDEO

Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint-Germain, è intervenuto al termine del match amichevole contro il Beveren

Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint-Germain, è intervenuto al termine del match amichevole contro il Beveren. Ecco le sue dichiarazioni al termine della gara amichevole:

«Thiago Silva? Se giocherà, in campo resterà il nostro capitano. Lo sarà fino all’ultimo giorno. La cosa più importante per noi era giocare 4 tempi da 30′ minuti l’uno, in questo modo ogni giocatore ha giocato 60′. Per noi è stato molto importante, vorrei ringraziare il Beveren».