Tudor: «Tanti casini in campo, la stagione resta straordinaria». Le parole del tecnico del Verona dopo il Torino

Igor Tudor ha parlato a DAZN dopo Verona-Torino.

Le sue parole: «È stata una partita combattuta, con tanti casini in campo. Noi abbiamo dato tutto, volevamo almeno un pareggio per tenerci lontano da loro. C’era anche stanchezza, nel secondo tempo c’è stato poco calcio: un match non bello da vedere secondo me, ma ci si aspettava una gara del genere. Loro sono stati bravi nel gol, noi non siamo riusciti a buttarla dentro: la differenza è tutta qui. La stagione è straordinaria, 52 punti. Record di punti della società alla prossima? Vediamo».