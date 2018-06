Tunisia-Inghilterra, prima giornata girone G Mondiali Russia 2018: tutte le info per vedere la partita in diretta ed in streaming, probabili formazioni, precedenti, info e curiosità

Tunisia-Inghilterra è la partita che chiude la prima giornata del gruppo G del Mondiale di Russia 2018 e che segue di pochissime ore l’altra del medesimo raggruppamento, Belgio-Panama. La gara è prevista per le ore 20 (ora italiana) presso la Volgograd Arena di Volgograd, nella parte meridionale della Russia, sul fiume Volga (leggi anche: MONDIALI RUSSIA 2018: TUTTI GLI STADI – FOTO). Il match tra le due nazionali ha, almeno sulla carta, una squadra nettamente favorita: la formazione inglese, allenata da Gareth Southgate, si presenta anche a questo Mondiale come possibile favorita, nonostante il digiuno di trofei che dura ormai da decenni. Dall’altra parte la formazione abilmente allenata da Nabil Maaloul, qualificata al Mondiale senza troppe difficoltà già a novembre scorso, che non ha nulla da perdere all’interno di un girone in cui i rapporti di forza sembrano ben evidenti a tutti già da mesi. Di certo però in campo sarà tutto da dimostrare.

Tunisia-Inghilterra verrà trasmessa a partire dalle ore 20 in diretta in chiaro sulle frequenze di Italia 1 (anche in HD al canale 506 del digitale terrestre), ma non solo. La gara potrà essere infatti seguita anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente dal sito di Mediaset (a QUESTO indirizzo) ed in radio sulle frequenze di Radio 1. Ricordiamo inoltre che la partita sarà disponibile in diretta testuale live sul nostro sito con ampio pre-partita, quindi sintesi, pagelle ed approfondimenti alla fine.

Tunisia-Inghilterra: probabili formazioni

QUI TUNISIA – Non dovrebbe rinunciare al proprio 4-2-3-1 prettamente offensivo Maaloul, che punterà sulla spregiudicatezza sin dall’inizio per mettere in difficoltà un’Inghilterra storicamente fragile dal punto di vista dell’approccio alle gare che contano. In avanti unica punta confermatissima Wahbi Khazri, attaccante del Rennes e gioiello del calcio africano da mettere in mostra, mentre alle sue spalle agiranno Anice Badri, Saif-Eddine Khaoui e Naim Sliti nell’ambito di un tridente già visto ampiamente all’opera nel corso dell’ultimo biennio. Occhio al centrocampo composto dal solido duo Ferjani Sassi-Mohamed Ben Amor, mentre in difesa l’elemento di maggior spicco è forse Syam Ben Youssef, giocatore che conosce bene il calcio inglese avendo militato anche nel Leyton Orient. Nessuna sorpresa annunciata.

QUI INGHILTERRA – Anche Southgate non rinuncerà alla propria formazione tipo già utilizzata spesso da quando è commissario tecnico della nazionale: il 3-4-2-1. La difesa è il reparto di spicco della nazionale inglese, confermati dunque gli intoccabili Kyle Walker, Gary Cahill e la super-stellina John Stones. Al centro troveranno posto Eric Dier e Jordan Henderson, come già avvenuto in passato, mentre sulle fasce attenzione – oltre che all’ormai veterano Ashley Young – alla semi-novità Kieran Trippier, rivelazione del Tottenham di questa stagione. Sulla trequarti si spartiranno il campo Dele Alli e Raheem Sterling, ma ovviamente tutti gli occhi saranno puntati sul bomber Harry Kane, chiamato a guidare i destini di un intero popolo dopo una stagione semplicemente surreale.

TUNISIA (4-2-3-1) – Mathlouthi; Nagguez, Meriah, Ben Youssef, Maaloul; Sassi, Ben Amor; Badri, Khaoui, Sliti; Khazri. Allenatore: Maaloul

INGHILTERRA (3-4-2-1) – Pickford; Walker, Stones, Cahill; Trippier, Henderson, Dier, Young; Alli, Sterling; Kane. Allenatore: Southgate

Tunisia-Inghilterra: curiosità e statistiche

Solo due i precedenti tra le due nazionali: il primo è del giugno 1990 in amichevole ( 1 a 1 ), l’altro è della fase a gironi dei Mondiali di Francia ’98 a Marsiglia, quando gli inglesi si imposero per 2 a 0 grazie ai gol di Alan Shearer e Paul Scholes

Tunisia-Inghilterra: l’arbitro della partita

L’arbitro di Tunisia-Inghilterra sarà il colombiano Wilmar Roldan, 38 anni, che aveva già preso parte giovanissimo ai Mondiali di quattro anni fa in Brasile fischiando due partite: Messico-Camerun (1 a 0) e Corea del Sud-Algeria (2 a 4). Roldan ha anche arbitrato la finale di Confederations Cup in Russia tra Cile e Germania (0 a 1) dello scorso anno ed è alla prima assoluta con Inghilterra e Tunisia, non aveva ha infatti mai arbitrato, nemmeno a livello olimpico o giovanile, nessuna delle due selezioni.

