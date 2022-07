Udinese, Arslan: «Sottil ha un’idea di calcio di alto livello»

Il centrocampista dell’Udinese Arslan ha parlato del primo impatto avuto col neo allenatore Sottil

Tolgay Arslan, centrocampista dell’Udinese, ai microfoni di Udinese Tv ha parlato del primo impatto avuto col neo allenatore bianconero Sottil.

PRIMO GIORNI – «Sono pronto, ci alleniamo tanto e duramente. Vogliamo fare un buon campionato. Abbiamo tante partite difficili da affrontare prima della sosta ed abbiamo bisogno di tanti punti. Dobbiamo però pensare a partita dopo partita. Ad agosto abbiamo tanti match e daremo il massimo per fare il meglio possibile. Abbiamo svolto solo cinque giorni con mister Sottil ma sappiamo che è stato un giocatore con grande carattere e che ha giocato quattro anni qui a Udine con l’Udinese. Per ora gli allenamenti stanno andando bene ed in queste prime sedute è stato fatto un buon lavoro. Ha una bella idea di calcio e di alto livello».