Udinese, Bonifazi: «Sogno la Champions e la Nazionale»

Kevin Bonifazi ha parlato degli obiettivi che sogna per la sua carriera

Kevin Bonifazi, difensore dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport 24 dove ha parlato dei suoi sogni nel cassetto e della stagione dei bianconeri.

RISULTATI – «Ci eravamo stufati di seminare e non raccogliere. Ci siamo guardati in faccia, compattati e stiamo finalmente riuscendo a vedere i frutti del nostro lavoro. Ci aspetta una partita importante, difficile, contro un’avversaria forte. Siamo in salute, affronteremo la Roma con umiltà e con la consapevolezza giusta».

SOGNI – «I miei obiettivi? Giocare la Champions League in un top club e arrivare in Nazionale. Ora però penso a salvare l’Udinese».