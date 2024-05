Udinese, Cannavaro: «Salvezza? Non mi fido di NESSUNO, Samardzic deve migliorare in QUESTO»

Le parole di Fabio Cannavaro, allenatore dell’Udinese, nella conferenza stampa in vista del Frosinone. I dettagli

Fabio Cannavaro ha parlato nella conferenza stampa in vista di Frosinone-Udinese.

CORSA SALVEZZA – «L’avevo detto che contro l’Empoli ero preoccupato perché sapevo che squadra è l’Empoli, l’euforia che avevo visto avevo cercato di calmarla anche in conferenza e non sono stato ascoltato. C’è l’ultima partita, ad oggi siamo salvi, ma bisognerà giocare con la testa ancora di più di quanto fatto, dobbiamo usare le nostre forze senza stare a pensare ad altro. Se vogliamo pensare di risolvere la gara nel primo tempo o se vogliamo aspettare gli altri campi la vedo dura, noi dobbiamo giocare per cercare di vincere la partita senza calcoli, con intelligenza. Anche il Frosinone dovrà cercare di fare la partita, di vincere, loro hanno doppio risultato in caso di notizie da Empoli, ma non credo faranno calcoli di questo tipo».

ROMA VS EMPOLI – «L’ho detto, un punto in più per noi e due punti in meno alla Roma in quei venti minuti così particolari sperimao che non pesino e che restino un ricordo. Penso che la Roma farà la sua partita, poi è normale che se qualcuno vuole mettere pressione dopo Empoli lo può fare, penso che i giocatori della Roma andranno là a giocarsela, nessuno vuole andare in campo per perdere, sono sereno, ma non mi fido di nessuno e quindi devo far capire ai giocatori che dobbiamo pensare a noi stessi».

SAMARDZIC – «Ci ho parlato ancora, può migliorare in certe situazioni, talvolta perde palloni in modo stupido. Da quando sono arrivato è giocatore che ci ha dato qualità, ben vengano i ragazzi come lui, Thauvin e Pereyra».