Udinese Cannavaro: «La situazione non è facile e non c’è tanto tempo, ma io sono fiducioso»

Le parole di Fabio Cannavaro, tecnico dell’Udinese, dopo il pareggio ottenuto dai friulani contro il Bologna

Fabio Cannavaro ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio dell’Udinese con il Bologna. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Ho visto un po’ più di coraggio, i ragazzi erano più liberi di testa anche se non era facile dopo la gara con la Roma. Questa squadra ha un buon potenziale e grandi margini di miglioramento, abbiamo giocatori fuori e qualche squalifica di troppo».

COME SI ESCE DA QUESTA SITUAZIONE – «La situazione non è facile, ma dobbiamo continuare a lavorare, la risposta è ottima ma dobbiamo migliorare nel possesso perché rincorrere gli avversari è dispendioso e dopo diventa difficile. A volte hai la possibilità di andare a fare male chiudendo l’azione, le grandi squadre non ne lasciano tante. Il Bologna è una ottima squadra ma ha anche qualcosa di negativo e siamo stati bravi a lavorare su queste cose».

COSA MIGLIORARE – «Dobbiamo lavorare tutti insieme, per ridurre le distanze, anche con gli attaccanti. Poi sappiamo che c’è da soffrire contro squadre come queste che esprimono un calcio bello. I tre punti ci potevano stare, un po’ di rammarico resta».

BIJOL – «Sono giocatori straordinari, gli ho consigliato di stare attento e di staccarsi ma tutti quanti hanno avuto una grande attenzione. Abbiamo concesso il possesso palla, ma venire qua e concedere così poco non è male».

DESTINO NELLE PROPRIE MANI – «Credo nel lavoro, anche se non c’è tanto tempo. Se ho accettato questa sfida è perché vedo del potenziale e qui c’è una società che ti fa lavorare benissimo. Da parte ma c’è grande entusiasmo, il campionato è difficilissimo ma io sono fiducioso».