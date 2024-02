Udinese, Cioffi: «Felice per Samardzic e Perez, su Maignan...»

Le parole di Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, nella conferenza stampa in vista del Monza. I dettagli

Gabriele Cioffi ha parlato nella conferenza stampa in vista di Udinese-Monza.

MAIGNAN – «A prescindere per me la punizione resta troppo severa considerando che i 5 colpevoli sono stati individuati in meno di 24h, però rispettiamo la decisione, non c’è un meglio o un peggio in vista della partita».

MERCATO – «Deo gratias che è finito, non è stata una sessione semplice, con diversi ragazzi che sono andati altrove. Giannetti è un acquisto importante e la permanenza di Samardzic e Perez per me sono due nuovi acquisti».

