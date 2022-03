Udinese, Cioffi: «Felicissimo per la vittoria, ma grande onore alla Sampdoria»

L’allenatore dell’Udinese Cioffi esulta dopo la vittoria contro la Sampdoria

Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria per 2-1 contro la Sampdoria.

VITTORIA – «È una vittoria che ha un buon sapore. Volevamo cominciare la partita in maniera aggressiva. A memoria non mi era mai successo di sbloccare la partita in questo modo. Sono felicissimo e mi abbraccio i miei ragazzi con cui lavoriamo tutti i giorni. E’ un momento di festa».

ATTEGGIAMENTO – «La nostra volontà è di avere un giusto atteggiamento essere aggressivi e mantenerlo durante il corso della partita. Ci sono sempre cose che si possono fare meglio. Ci sono state alcune sbavature, ma abbiamo meritato la vittoria con grande onore alla Sampdoria. L’abbiamo meritata con un atteggiamento vincente. Questa è la strada da percorrere».

