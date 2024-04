Udinese Cioffi: «Siamo una squadra viva, ottima prova dei singoli»

Le parole di Gabriele Cioffi, tecnico dell’Udinese, dopo il pareggio ottenuto dai friulani contro il Sassuolo

Gabriele Cioffi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio dell’Udinese contro il Sassuolo. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Si poteva fare dipiù, la squadra ha reagito bene al gol nei minuti finali. Siamo stati bravissimi a recuperarlo subito come con la Lazio, quindi è una squadra viva. Sappiamo che sarà una maratona. Nel primo tempo siamo stati più in controllo e abbiamo avuto cinque occasioni nette. Nel secondo tempo lo siamo stati meni, a loro hanno aiutato i cambi e poi venivamo da una settimana travagliata tra i nazionali e gli acciacchi. In panchina non eravamo tutti al top».

SINGOLI – «Ci tengo a elogiare Kamara, che sta facendo il Ramadan e ha fatto una partita incredibile di mentalità. Molto bene anche Lucca, si è allenato a spizzichi e bocconi e ha fatto una prova di grande determinazione, sacrificio e di supporto alla squadra».

COSA HA CHIESTO A LUCCA – «Secondo me loro scappavano presto come linea e siamo stati troppo diretti. Gli ho chiesto di lasciar giocare i centrali per fare in modo che uno allungasse e uno fosse libero tra le le linee e quando lo abbiamo fatto abbiamo creato, come le due traverse della ripresa. Ci sono stati tanti aspetti positivi e da lì si riparte per affrontare l’Inter».

DUBBI ALLA VIGILIA – «L’idea era di far giocare Brenner, che ha avuto però un attacco influenzale. C’erano idee, anche per far rifiatare qualche calciatore che era stato fuori con la nazionale».

COME AFFRONTERANNO INTER E ROMA – «Con la voglia di portare a casa un punto. Ogni centimetro può essere importante per noi».