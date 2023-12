Udinese, Collavino: «Certi dei nostri valori, siamo i più giovani»

Le parole di Franco Collavino, direttore generale dell’Udinese, sul progetto della squadra friulana per il futuro

Il direttore generale dell’Udinese Franco Collavino ha parlato in occasione del brindisi di Natale del club friulano.

PAROLE – «È il momento di fare il punto di fine anno. L’attuale situazione sportiva induce a riflessioni che riguardano la classifica ma in questo anno abbiamo fatto tante cose fuori dal campo. Il nostro anno comincia con il nuovo riconoscimento del club più sostenibile d’Italia e il quarto nel mondo. Non ci sono stati tanti successi sul campo ma ci siamo regalati delle soddisfazioni come il doppio successo con il Milan. Nel mese di giugno l’Udinese è stata protagonista al “The Stadium business summit”. Siamo la seconda rosa più giovane del campionato e siamo certi siano dal valore futuro sicuro. A breve realizzeremo anche un importante impianto fotovoltaico sul tetto con l’obiettivo di diventare il primo stadio carbon neutral in Italia. L’inizio della stagione non è stato facile ma c’è stato bisogno di un cambio di allenatore necessario ma non indolore. Siamo ripartiti con mister Cioffi con grande entusiasmo e ha dato subito una grande scossa. Sotto la sua gestione ci sarà anche il compito di far emergere i talenti in prospettiva già selezionati dal nostro scouting, come Lucca-Ebosele-Zemura ma anche Pafundi-Tikvic e Pejicic. Il trasferimento a Medianordest darà grande slancio al canale. Lo sport può avere anche momenti poco soddisfacenti ma è importante il percorso di crescita a 360 gradi».