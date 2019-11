Udinese, De Paul: «I tifosi mi hanno sempre sostenuto. A Udine sto bene»

Rodrigo De Paul, premiato miglior giocatore dell’Udinese della stagione 2018/19, ha parlato così del suo rapporto coi tifosi e Udine

Rodrigo De Paul è stato nominato miglior giocatore dell’Udinese nel 2018/19: il giocatore ha ritirato il premio al Galà del Calcio Triveneto. Ecco l’intervento del giocatore durante la premiazione, riportato da MondoUdinese.it.

«Messaggio ai tifosi? Non mi è mai mancato il loro sostegno. Quando la gente mi incontra per strada spende sempre belle parole verso di me. Qui a Udine sto bene, sono qui da 4 anni, la mia bimba è una piccola friulana. Una parte del mio cuore è qua e so che domenica dopo domenica devo dare il meglio in campo anche per i tifosi. Anche loro hanno una grande responsabilità, ma anche noi come squadra abbiamo grandi responsabilità. Però se ognuno continuerà a fare il suo, andremo avanti insieme».