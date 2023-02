Udinese, Deulofeu inizia la riabilitazione: ecco quanto starà fuori

Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese, ha iniziato la riabilitazione dopo l’operazione di rinforzo capsulare al ginocchio destro

Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese, ha iniziato la riabilitazione dopo l’operazione di rinforzo capsulare al ginocchio destro nella clinica di Villa Stuart a Roma.

Lo spagnolo ora dovrà osservare delle rigide terapie al ginocchio per cercare di recuperare per la parte conclusiva del campionato di Serie A. Il club bianconero conta di averlo fuori al massimo per i prossimi 2-3 mesi, con il suo rientro in campo previsto tra la fine di aprile e i primi di maggio.