Udinese, due ex nel mirino: Pereyra e Pussetto

Calciomercato Udinese: i bianconeri starebbero pensando al ritorno di Roberto Pereyra e Ignacio Pussetto

L’Udinese pensa al futuro con un occhio al passato. I bianconeri infatti, come riporta TuttoUdinese.it, avrebbero messo nel mirino due ex calciatori passati per il Friuli.

Si tratta di Roberto Pereyra e Ignacio Pussetto, entrambi al Watford retrocesso in Championship e quindi costretto a cedere i suoi calciatori migliori. L’Udinese starebbe cercando l’accordo per riportare i due argentini in bianconero.