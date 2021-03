Udinese, Gotti glissa: «Rigore col Milan? Superfluo parlare con Larsen»

Luca Gotti torna sul rigore contro il Milan causato da Stryger Larsen con un intervento molto ingenuo: ecco le dichiarazioni del tecnico

«Non ci ho parlato, credo sia superfluo in casi come questo. L’episodio è chiaro, non c’è bisogno di sottolineature. Dal mio punto di vista è stato molto bravo Pinzi ieri in allenamento a sdrammatizzare la situazione davanti a tutto il gruppo. Ha accolto Larsen con un pallone chiedendogli di palleggiare a pallavolo».