PSG, Marquinhos: «A Barcellona MAI in difficoltà, ora per passare contro il Borussia Dortmund…»

Le parole di Marquinhos, difensore del PSG, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund

Marquinhos ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League tra PSG e Borussia Dortmund.

PAROLE – «Ogni partita ha la sua storia, è tutta esperienza che possiamo portare con noi. È importante avere giocatori che hanno vissuto momenti chiave e decisivi. Nello spogliatoio ne siamo ben forniti, il mister ha anche questa esperienza, sa preparare partite così fondamentali. Devi avere quella giusta energia. Dobbiamo giocare con il nostro piano e la nostra idea che abbiamo fin dall’inizio della stagione. Controllare la palla, creare occasioni come nel secondo tempo. Abbiamo parlato molto, lavorato e indicato i dettagli che dobbiamo migliorare. Tutti sono pronti e consapevoli di cosa dobbiamo fare per vincere questa partita. Contro il Barcellona c’era questa calma. Il tecnico insiste molto dicendo che una partita dura 95 minuti, domani forse 120 minuti. Dobbiamo essere pronti emotivamente per la partita e sapere cosa dobbiamo fare in campo, questo è ciò che dà fiducia e tranquillità alla squadra. A Barcellona non siamo stati in difficoltà in partita, abbiamo continuato con la stessa idea dopo il gol. Non sappiamo cosa accadrà ma la fiducia viene dal lavoro e la serenità da come hai lavorato per tutta la stagione. Non è legato al risultato, è più quello che abbiamo fatto nella preparazione, quello che i tifosi faranno con l’energia nello stadio, in una città. Questo è ciò che ci dà questa fiducia. E’ un grande avversario, la partita sarà molto dura ma i tifosi faranno una grande festa dall’inizio alla fine».