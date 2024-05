Sei italiane in Champions: ora la Roma ci crede (e dopo aver tifato la Dea, ora tifa contro)

Dopo la vittoria dell’Atalanta in Europa League si riaccendono le speranze della Roma in Champions: cosa deve succedere

Si riaccendono le speranze della Roma di giocare la prossima Champions League. Dopo il successo dell’Atalanta in Europa League, si rialzano le speranze di avere sei squadre italiane nella massima competizione europea, ma se ieri sera i giallorossi hanno tifato per la Dea, adesso dovranno tifare contro.

Perchè ci siano sei squadre italiane in Champions è necessario che l’Atalanta finisca al quinto posto (bonus per il ranking): avendo conquistato la qualificazione alla prossima Champions vincendo l’Europa League, la Roma otterrebbe lo slot bonus. Se invece dovesse superare Bologna e/o Juve, i giallorossi rimarrebbero in Europa League.

Un discorso simile vale anche per la Fiorentina con l’Europa League: se dovesse vincere la Conference e finire all’ottavo posto in Conference League andrebbe una tra Torino e Napoli.