Udinese, Lasagna giura amore: «Vorrei diventare una bandiera»

Udinese, Kevin Lasagna giura fedeltà alla squadra: «Sarò sempre grato, mi piacerebbe diventare una bandiera di questo club»

L’attaccante dell’Udinese, Kevin Lasagna, ha rilasciato delle dichiarazioni all’interno della trasmissione Udinese Tonight. Ecco le parole dell’attaccante bianconero, sul momento della squadra e sul futuro:

«Dalla sfida col Napoli resta un po’ di amarezza, il risultato del primo tempo ci faceva sperare nella vittoria. I risultati finora conseguiti non sempre sono stati all’altezza delle nostre potenzialità, ma siamo consapevoli di avere un gruppo importante. Sono grato all’Udinese per avermi lanciato in serie A e spero di continuare a fare tanti gol in bianconero. Mi piacerebbe diventare una bandiera di questa squadra».