Udinese, Marino: «Stiamo valutando di ingaggiare uno svincolato»

Le parole di Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, nel pre partita della gara contro l’Atalanta

Pierpaolo Marino ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita di Atalanta-Udinese.

PAROLE – «Ha ragione Sottil, ci vuole più malizia perché facciamo delle prestazioni di livello e poi compromettiamo la vittoria o il risultato con leggerezze tipiche di chi non ha esperienza. Quindi secondo me ha ragione a scendere in campo con questa formazione. Zeegelaar è un ospite, stiamo valutando le sue condizioni per un eventuale tesseramento. Per ora è un gradito ospite perché in quattro stagioni ha dato tanto all’Udinese».