Udinese, non tramonta l’interesse delle big per De Paul: la situazione

Udinese, non è tramontato l’interesse delle big di Serie A per Rodrigo De Paul. Sul giocatore vigili anche alcuni club della Liga

Il siluro di Rodrigo De Paul, utile per dare il via alla rimonta dell’Udinese contro il Genoa, ha risvegliato l’interesse delle big di Serie A nei suoi confronti. È quanto fa sapere l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Il quotidiano rosa sottolinea come non si sia spenta l’attenzione di club come Fiorentina (il più vicino ad acquistarlo in estate), la Roma e il Napoli. Una possibile destinazione, per l’argentino, potrebbe essere anche la Liga.