Udinese, Pablo Marì: «Darò tutto per questa maglia e per questo club»

Prime parole da calciatore dell’Udinese per il neo difensore bianconero Pablo Marì

Pablo Marì, neo difensore dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club bianconero.

LE PAROLE – «Sono molto contento di essere qui. Per me è un piacere. Voglio salutare tutti i tifosi dell’Udinese. Darò tutto per questa maglia e per questo club. Spero che potremo vincere insieme, in casa e in trasferta. Abbiamo bisogno del vostro supporto».