Udinese Parma, Chivu: «Abbiamo sofferto un po' la loro fisicità, nel secondo tempo meglio, con più animo ma...»

L’allenatore del Parma Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro l’Udinese del tecnico Runjaić. Ecco le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Abbiamo sofferto un po’ la loro fisicità, siamo stati lenti a trovare le vie d’uscita cercando un palleggio solo nella nostra metà campo, con troppi errori tecnici e di smarcamento. Nel secondo tempo meglio, con più animo, ma anche nella ripresa dal punto di vista tecnico e della lucidità abbiamo sbagliato molto».

PADELLI TRA I TOP – «Ripartirei dal secondo tempo nonostante gli errori commessi, la reazione e l’anima ci sono stati. Abbiamo messo un’altra punta, con Pellegrino che è entrato bene nonostante sia giovane ed alla seconda in A. Partirei da quello che abbiamo fatto vedere nel secondo tempo».

ESPERIENZA DA CALCIATORE AIUTA? – «Ho a che fare con ragazzi giovani che hanno bisogno di queste partite e di una esperienza importante come la Serie A. Ovvio che c’è bisogno di lavoro, di pulire le giocate e trovare la serenità mentale e la fiducia nei propri mezzi, sono ragazzi bravi come vedo in allenamento, purtroppo in partita si soffre un po’, lavoriamo per trovare la fiducia e semplificare le cose».

EVOLUZIONE PARMA – «Partirei dal mantenere la categoria, il nostro obiettivo, la modalità di come lo faremo, la vedremo. Partirei dal trasmettere fiducia e consapevolezza, nonostante la giovane età si può fare, perché abbiamo dei bravi ragazzi. Quando si vive un momento di difficoltà per una squadra giovane non è facile reagire, partiamo dal fare punti e dall’uscire da questa situazione».