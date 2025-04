Udinese, Parolo: «Runjaic mi piace, spero venga confermato; contro l'Inter non ha funzionato questo nel primo tempo; nella ripresa...»

Le parole di Marco Parolo sulla sconfitta dell’Udinese contro l’Inter: l’analisi della sfida, tra il pessimo primo tempo e la quasi impresa della ripresa

Marco Parolo in una intervista al Messaggero Veneto ha parlato della sconfitta dell’Udinese contro l’Inter, analizzando la sfida dei friulani, dal pessimo primo tempo alla ripresa in cui ha sfiorato il pari. Di seguito le sue parole.

L’UDINESE È STATA DA FILM HORROR NEL PRIMO TEMPO – «Non proprio, perché così passerebbe in secondo piano l’impatto da grande squadra con cui l’Inter ha messo in difficoltà i bianconeri. Questa partita era una prova importante per i tanti giocatori attenzionati dai grandi club, e su questi l’Inter ha avuto un effetto anestetizzante».

QUALI SONO STATI I PIÙ IN DIFFICOLTÀ – «Atta ed Ekkelenkamp su tutti. Il francese ha faticato da mezzala, sempre preso in mezzo e incapace di seguire Frattesi. Atta, invece, è sacrificato in un ruolo che gli impone compiti difensivi, difficili da reggere. Lo vedo più libero di andarsi a cercare la palla. Anche Ekkelenkamp è stato inibito e non è riuscito a trovarsi la posizione come invece sa fare bene Thauvin».

LOVRIC È STATO SOSTITUITO ALL’INTERVALLO: CHE NE PENSA – «A volte si è allargato troppo, mentre avrebbe potuto lavorare più stretto con Karlstrom in una mediana a due, formando un 3-4-2-1 in cui lo sloveno può giocare».

IL 4-4-2 SAREBBE STATA UNA SOLUZIONE MIGLIORE – «No, perché Kristensen avrebbe sofferto ancora di più Dimarco, e l’Inter sa giocare bene dentro il campo. I gol l’Udinese li ha presi sulle ripartenze, con un rientro difensivo fuori assetto. Runjaic aveva lavorato bene per limitare le transizioni, ma la squadra è stata troppo imprecisa e passiva nel primo tempo».

LUCCA È STATO SERVITO POCO: UNA SCELTA SBAGLIATA – «Sì, mi ha sorpreso che non sia stato cercato con giocate dirette dalla difesa per sfruttare le seconde palle».

NEL SECONDO TEMPO L’UDINESE È ANDATA MEGLIO – «L’Inter ha rallentato, l’Udinese ha alzato la linea e ha verticalizzato di più. Ma fino al gol di Solet ha faticato. Dopo la rete, l’Inter è andata un po’ in confusione e Payero è entrato con quella tigna che era mancata agli altri».

SOLET È STATO IL MIGLIORE – «Era la prima volta che lo vedevo dal vivo e atleticamente è da squadra top. Ha retto Thuram ed è stato di livello. Lo vedo più adatto a una squadra che gioca a tre, uomo contro uomo, come l’Atalanta».

RUNJAIC SARÀ ANCORA L’ALLENATORE DELL’UDINESE LA PROSSIMA STAGIONE – «A me piace. Ha costruito una squadra capace di giocare sia a tre che a quattro in difesa, e si vede che vuole far crescere i giocatori. È autorevole e premuroso nel dialogo con loro».