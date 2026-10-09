Udinese, luce in fondo al tunnel per Piotrowski: idoneità vicina e rientro nel mirino per la gara con il Lecce

Udinese, Jakub Piotrowski è vicino a tornare in campo. Luce in fondo al tunnel per il centrocampista bianconero

In casa Udinese c’è un’importante situazione da seguire con particolare attenzione oltre alla preparazione tattica per la trasferta contro il Torino. La novità riguarda Jakub Piotrowski, il centrocampista polacco costretto a uno stop forzato nelle ultime settimane a causa di un problema cardiaco che ha richiesto un intervento specialistico e un accurato periodo di convalescenza. L’atleta potrebbe presto tornare a lavorare sul campo da gioco, anche se lo staff medico continuerà a muoversi con la massima cautela.

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L’intervento al Policlinico San Donato e i passi avanti verso l’idoneità

Il calciatore era stato sottoposto a un intervento di ablazione presso il Policlinico San Donato per trattare un episodio di flutter atriale. Da quel momento in poi, la sua condizione fisica è stata monitorata costantemente dai medici con l’unico obiettivo di garantirgli un recupero completo in totale sicurezza prima di riaccordargli il via libera per l’attività agonistica.

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte dal Messaggero Veneto, per il centrocampista sarebbe ormai in arrivo l’idoneità sanitaria necessaria per riprendere gli allenamenti. Si tratta di uno snodo cruciale per il prosieguo della sua stagione, in grado di riaprire la strada al suo graduale reinserimento all’interno del gruppo squadra.

La tabella di marcia: la sfida con il Lecce del 18 ottobre

La imminente partita contro il Torino rappresenta un appuntamento troppo ravvicinato per pensare a una convocazione di Piotrowski. Lo scenario più concreto, secondo le indicazioni emerse nelle ultime ore, punta invece alla successiva gara casalinga contro il Lecce, fissata in calendario per domenica 18 ottobre.

Chiaramente, i tempi effettivi del ritorno in campo rimangono subordinati alle rigorose valutazioni dello staff sanitario e alle risposte atletiche del giocatore alla ripresa dei carichi di lavoro. L’Udinese non ha alcuna intenzione di affrettare le tappe: la priorità assoluta dell’intera società resta la tutela e la completa guarigione del proprio tesserato.

Una risorsa fondamentale per il centrocampo di Kosta Runjaic

Il pieno recupero di Piotrowski garantirebbe una soluzione di primissimo livello per le rotazioni di Kosta Runjaic. In mezzo al campo, la presenza del mediano polacco porta in dote strapotenza fisica, dinamismo e spiccate doti di inserimento nell’area avversaria, qualità preziose per permettere ai bianconeri di ritrovare continuità di prestazioni e risultati in Serie A. Se le ultime verifiche daranno l’esito sperato, la formazione friulana potrà riabbracciare a breve un protagonista finora rimasto lontano dal rettangolo verde.