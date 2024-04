Udinese, Perez: «Futuro? Ecco dove mi piacerebbe giocare...»

Le parole di Nehuen Perez, difensore argentino dell’Udinese, sul suo futuro al termine della stagione. I dettagli

Nehuen Perez ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo futuro con l’Udinese al termine della stagione.

FUTURO – «Dimostrerò il rispetto per questo club che ha creduto in me e mi ha dato tanta fiducia fino all’ultimo giorno in cui resterò qui. Siamo concentrati sull’obiettivo e contro Inter e Roma mi sembra si sia visto che c’è l’atteggiamento giusto. Abbiamo fatto due grandi prestazioni. E siamo consapevoli che il momento è delicato. A Udine sto bene, vivo in centro con la mia fidanzata, Celeste, esco poco. Sono felice con un risotto. Quando vengono i miei, papà fa l’asado al barbecue. Vedo gli altri argentini. All’Ancona2, il nostro covo, ma lì mangio il branzino. Siamo uniti. Io devo continuare a lavorare, mi piace tanto la Serie A ma la Premier è incredibile».

NAPOLI – «L’interesse a gennaio c’era, ma le parti non hanno trovato l’accordo».

RUOLO PREFERITO – «A destra, ma al centro, a tre si sta meglio, hai meno duelli».