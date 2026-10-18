Udinese, il tecnico dei bianconeri Kosta Runjaic: «E’ stata la partita peggiore da quando sono qui, un vero disastro. La responsabilita’ e’ mia». Le parole

Doccia fredda per l’Udinese travolta in casa dal Lecce: Kosta Runjaić si presenta ai microfoni di Sky Sport e affronta senza filtri la sconfitta e il nodo sul suo futuro! Tutte le sue dichiarazioni.

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PAROLE – «Oggi si è visto poco della nostra squadra. È stata la partita peggiore da quando sono qui, un vero disastro. Nessuno si è espresso ai propri standard, tranne Alaba nel primo tempo. Tutti potrebbero dare molto di più, è stata una prestazione veramente brutta. Non abbiamo giocato in modo lucido, abbiamo commesso errori banali e sbagliato dei gol molto facili»

SUL FUTURO – «La situazione è molto chiara: abbiamo perso cinque partite su sette dall’inizio della stagione. La responsabilità è mia, sono io l’allenatore e questo è evidente. Io resto calmo e continuerò a lavorare. Se ci sarò ancora io in panchina bene, altrimenti la cosa più importante resta la squadra. L’Udinese ha una grande storia in Serie A negli ultimi trent’anni e la dirigenza sa cosa fare»

LECCE – «Il Lecce è una delle squadre più solide dal punto di vista difensivo e tra le più organizzate. Mi dispiace per il momento che stiamo vivendo e non ne sono felice, ma continuerò a lavorare. Se mi chiedi che cosa sta succedendo, ti rispondo che non lo so: non mi aspettavo questa mancanza di reazione da parte nostra, ed è una cosa che non mi è piaciuta per niente»

AVVERSARI – «Ci sta finire in svantaggio, però bisogna sempre metterci l’energia necessaria per provare a rimontare. Il Lecce ha giocato molto bene: sono stati molto aggressivi, ci hanno messo forte pressione e hanno fatto delle ottime transizioni dalla fase difensiva. Per noi è stata una brutta sconfitta».