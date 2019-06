Udinese, Pussetto e l’interessamento del Boca: «Un onore»

L’esterno dell’Udinese, Ignacio Pussetto, ha parlato dell’interessamento del Boca Juniors e del suo futuro con i friulani

Intervistato ai microfoni dei Olé, l’esterno argentino dell’Udinese, Ignacio Pussetto, ha parlato dell’interessamento del Boca Juniors nei suoi confronti.

Ecco le sue parole: «Sono felice in Italia, non ho avuto nessun contatto finora. Ma è un orgoglio che si faccia il mio nome per il Boca. La stampa ne parla; se arriverà un’offerta, ci sediamo insieme e studiamo la soluzione migliore. La Serie A è il mio sogno da bambino, ovviamente spero di giocare in un grande club europeo, però con calma. Non si devono fare passi troppo lunghi».