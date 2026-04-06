Udinese, Runjaic dopo il pareggio col Como: «Contro di loro devi giocare con coraggio, è un punto meritato. Solet giocatore fantastico»

Udinese, Kosta Runjaic ha parlato così dopo il pareggio contro il Como. Queste le sue dichiarazioni

A DAZN dopo Udinese Como 0-0, Kosta Runjaic ha rilasciato queste dichiarazioni.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

ANALISI – «Un punto meritato, abbiamo fatto un ottimo lavoro tatticamente parlando. Una partita intensa, con un gran caldo, alla fine è stato il risultato giusto. Per noi è stata una grande partita contro un Como che arrivava qua molto in forma. Contro il Como devi giocare con coraggio, loro sono molto pericolosi. C’è stata tanta voglia da parte dei nostri ragazzi di ottenere il clean sheet, abbiamo fatto un ottimo pressing, serviva una prestazione di questo tipo per fronteggiarli».

SOLET – «È un giocatore fantastico, gli piace avere sempre il pallone fra i piedi. Ha giocato un’ottima gara, il suo profilo è questo, di difensore moderno a cui piace anche attaccare. Parliamo tanto e lavoriamo sui momenti, sui dettagli difensivi. Gueye e Arizala sono in crescita, sono dei talenti ma sono giovani, ci sono ancora tantissimi dettagli e tantissime situazioni su cui devono concentrarsi».